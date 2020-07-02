В Киеве сегодня без осадков, температура до +31°

08:30, 2 июля 2020
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В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 2 июля будет жаркой, температура днем до +31°.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине 2 июля

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер южный и юго-западный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:12.

Погода в Украине

Погода в Украине на 2 июля / УНИАН
Погода в Украине на 2 июля / УНИАН

Погода в Украине 2 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +30°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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