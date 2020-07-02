В Киеве сегодня без осадков, температура до +31°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 2 июля будет жаркой, температура днем до +31°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине 2 июля
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер южный и юго-западный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:50, а зайдет в 21:12.
Погода в Украине
Погода в Украине 2 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +30°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+30°... +18°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +16°
- Киев+31°... +19°
- Кропивницкий+32°... +16°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+28°... +18°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+30°... +19°
- Черкассы+31°... +17°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+29°... +17°