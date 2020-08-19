В Киеве сегодня без осадков, температура до +32°
В столице сегодня будет солнечно.
Погода в Киеве 19 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.
Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:51, а зайдет в 20:11.
Погода в Украине
Погода в Украине 19 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +32°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°.
Прогноз погоды в Украине
- В среду, 19 августа, по всей Украине будет очень жарко, на западе пройдут дожди с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
- Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в большинстве регионов Украины на Яблочный Спас ожидается жаркая и сухая погода. Дожди пройдут на Западе страны.
- Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что практически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+33°... +17°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+31°... +14°
- Запорожье+33°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +16°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+32°... +15°
- Луганск+33°... +15°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+22°... +15°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+32°... +15°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+29°... +15°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+32°... +12°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+20 °
Влажность:65 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:27
Закат19:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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