В Киеве сегодня без осадков, температура до +32°

08:30, 19 августа 2020
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В столице сегодня будет солнечно.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 19 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.

Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины

Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:51, а зайдет в 20:11.

Погода в Украине 

Погода в Украине 19 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

Погода в Украине на 19 августа / УНИАН
Погода в Украине на 19 августа / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +32°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°.

Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН
Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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