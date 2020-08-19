В Киеве сегодня без осадков, температура до +32°

В столице сегодня будет солнечно.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 19 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +32°.

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Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:51, а зайдет в 20:11.

Погода в Украине

Погода в Украине 19 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

Погода в Украине на 19 августа / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +32°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°.

Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине