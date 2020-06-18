В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +28°

08:30, 18 июня 2020
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Погода в столице сегодня не изменится.

В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой / фото УНИАН

Погода в Киеве 18 июня будет дождливой, температура днем до +28°.

Киев затопил мощный ливень (видео)

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Погода в Украине

Погода в Украине 18 июня будет дождливой. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

Погода в Украине на 18 июня / УНИАН
Погода в Украине на 18 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +31°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +15°, днем до +30°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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