Температура в столице снизится на пару градусов.

В среду, 16 октября, температура в Киеве снизится на пару градусов, по сравнению со вторником. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью будет +6°...+7°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +10°. В течение дня пройдет дождь, будет облачно с прояснениями.

Ветер изменит свое направление на северо-западное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться, 752-756 миллиметров ртутного столба.

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Погода 16 октября - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Тернополе 16 октября ночью будет +6°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +14°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+10°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+11°.

В Одессе 16 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +9°, днем +14°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +11°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +8°...+10°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +12°.

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