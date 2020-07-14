В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20°
Вечером в столице до +17°.
Погода в Киеве 14 июля будет прохладной, температура днем до +20°.
Грозы, град и сильные дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 7,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 21:05.
Погода в Украине
Погода в Украине 13 июля будет дождливой. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +27°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+19°... +11°
- Днепр+18°... +12°
- Донецк+23°... +13°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+19°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +10°
- Киев+21°... +13°
- Кропивницкий+19°... +12°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+22°... +11°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+15°... +12°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+17°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+21°... +14°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+17°... +12°
- Чернигов+19°... +13°
- Черновцы+20°... +10°