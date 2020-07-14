В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +20°

Вечером в столице до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 14 июля будет прохладной, температура днем до +20°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 7,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 21:05.

Погода в Украине

Погода в Украине 13 июля будет дождливой. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +27°.

Погода в Украине будет прохладной / УНИАН

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / Фото УНИАН

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +20°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +22°.

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