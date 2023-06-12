Неделя в Киеве начнется с пасмурной и прохладной погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +13°, а в течение дня воздух максимально прогреется лишь до +17°. Ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков.
Ветер северо-восточного направления, его скорость составит 2,7 - 3,3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 12 июня - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня по стране будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются дожди, в отдельных областях - с грозами.
В частности, умеренные и местами значительные дожди ожидаются в Житомирской, Хмельницкой и Ривненской областях. Осадки также ожидаются на юго-востоке Украины, востоке и в Полтавской области. На остальной территории местами небольшой дождь.
Днем в западных и северных областях столбики термометров покажут +12...+17°; на остальной территории ожидается +17...+22°. По данным синоптиков в течение дня местами ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с.