Температура в столице будет комфортной.

В пятницу, 11 августа, киевлян ждет теплый и сухой день, облачности станет больше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до +16°...+17°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер будет с северо-запада, его скорость составит 1,6 - 3,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 11 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, ливень.

В Тернополе 11 августа ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +18°...+22°, дождь с грозой.

В Одессе 11 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +23°, пасмурно, сплошная облачность, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +19°...+23°, гроза.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +30°, дождь с грозой.

В Северодонецке - небольшая облачность, дождь, температура ночью +21°, днем +32°.

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