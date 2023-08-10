В пятницу, 11 августа, киевлян ждет теплый и сухой день, облачности станет больше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура опустится до +16°...+17°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер будет с северо-запада, его скорость составит 1,6 - 3,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 748 миллиметров ртутного столба.
Погода 11 августа - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, ливень.
В Тернополе 11 августа ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +25°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +18°...+22°, дождь с грозой.
В Одессе 11 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +16°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +23°, пасмурно, сплошная облачность, дождь с грозой.
В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+23°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +19°...+23°, гроза.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +30°, дождь с грозой.
В Северодонецке - небольшая облачность, дождь, температура ночью +21°, днем +32°.