В городе и области ожидается туман, водителей и пешеходов предупреждают об опасности.

В Харькове на 30 октября объявили повышенный уровень опасности из-за густого тумана. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Туман ожидается и по территории Харьковской области. Он будет наблюдаться ночью и завтра утром.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области на 30 октября. Ночью и утром 30 октября по области и по городу ожидается туман", - говорится в сообщении.

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По данным синоптиков, видимость упадет до 200-500 метров. "Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - предупреждают синоптики. В городе и области объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз на ближайшие дни

30 октября на Харьковщине будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью от -2° до +3°, днем +7°...+12°. В Харькове также будет сухо, ночью и утром будет наблюдаться туман. В темное время суток температура снизится до 0°, а днем будет +10°...+12°.

31 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем также ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный усилится до 7-12 м/с; местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью будет +2°...+7°, а днем останется без существенных изменений, +7°...+12°.

1 ноября также будет облачно с прояснениями, но уже без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, а его порывы днем будут достигать 15-20 м/с. Ночью ожидается от -1° до +4°, днем будет +6°...+11°.

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