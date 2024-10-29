Наталка Диденко прогнозирует увеличение облачности в Украине и осадки в ряде областей.

Сегодня в Украине еще будет много солнца, а с 30 октября ситуация изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду в Украине увеличится облачность, хотя теплая погода еще останется:

"Температура воздуха еще побудет комфортной, в течение дня 30-го октября ожидается +12...+17 градусов, на северо-востоке +9...+12 градусов".

Также 30 октября в западных областях, в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях пройдет местами небольшой дождь. На остальной территории Украины, по словам синоптика, пока без осадков.

Видео дня

"Киевляне! Уже завтра, в среду, набегут облака, даже в отдельных районах столицы что-то может капнуть", - предупредила Наталья Диденко жителей столицы. Что касается температуры, то, по ее прогнозу, завтра в Киеве еще будет довольно тепло - около +12 градусов.

Погода в Украине меняется - прогноз

В течение этой недели украинцы смогут насладиться довольно приятной, как для конца октября, погодой. Однако уже начнет ощущаться постепенное изменение синоптической ситуации.

Антициклон постепенно будет ослабевать, что приведет к небольшим дождям в некоторых областях и увеличению облачности, а во второй половине недели прогнозируется более заметное снижение температуры.

В среду, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в западных областях, а в четверг почти по всей Украине, кроме южных регионов, возможны небольшие дожди. Ночные температуры снизятся до +4°...+9°, а 30 октября в большинстве регионов Украины, кроме запада и Крыма, прогнозируется похолодание до 0°...+5°. Днем температура будет достигать +8°...+15°.

Вас также могут заинтересовать новости: