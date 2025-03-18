В Днепре на 18 марта ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.
"18 марта в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.
Из-за ветра объявлен уровень опасности I, желтый.
Погода в Днепре
На Днепропетровщине 18 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области днем составит 0°...+5°, а в самом Днепре столбики термометров покажут +2°...+4°.
По данным синоптиков, в начале недели в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы, ожидается холодная погода.
После аномального тепла температура ощутимо снизится ночью до 0...-5° мороза, днем не будет превышать +3°...+10°.
"Однако похолодание будет кратковременным, уже с 20 марта усиление антициклона с юго-запада обусловит постепенное повышение температуры", - говорят в гидрометцентре.
По словам синоптиков, установится спокойная, малооблачная и сухая погода. Температура ночью будет от 2° мороза до 3° тепла, а днем +9°...+13°.