Сегодня в городе и по Днепропетровской области ожидается неблагоприятная погода.

В Днепре на 18 марта ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.

"18 марта в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Из-за ветра объявлен уровень опасности I, желтый.

На Днепропетровщине 18 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области днем составит 0°...+5°, а в самом Днепре столбики термометров покажут +2°...+4°.

По данным синоптиков, в начале недели в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы, ожидается холодная погода.

После аномального тепла температура ощутимо снизится ночью до 0...-5° мороза, днем не будет превышать +3°...+10°.

"Однако похолодание будет кратковременным, уже с 20 марта усиление антициклона с юго-запада обусловит постепенное повышение температуры", - говорят в гидрометцентре.

По словам синоптиков, установится спокойная, малооблачная и сухая погода. Температура ночью будет от 2° мороза до 3° тепла, а днем +9°...+13°.

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