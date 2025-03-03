Сегодня на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями, но без осадков.

В Днепре на сегодня, 3 марта, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.

"Утром 3 марта в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - прогнозируют в местном гидрометцентре.

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Синоптики говорят, что видимость будет падать до 200-500 метров. Из-за этого объявлен уровень опасности I (желтый).

Погода в Днепре 3 марта

3 марта на Днепропетровщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в г. Днепр и местами по области пройдет небольшой снег, а днем уже будет без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 0°...+5°, а в Днепре столбики термометров покажут 0°...+2°.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

В понедельник, 3 марта, в Украине ожидается облачная и прохладная погода, однако в ближайшие дни температура существенно возрастет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, существенных осадков в этот день не предвидится, только местами может появиться туман или одиночные снежинки.

В течение дня температура будет колебаться в пределах +2...+5 градусов, на западе столбики термометров могут подняться до +7. В то же время на востоке будет немного прохладнее - около нуля.

Впрочем, уже в последующие дни станет теплее, отмечает синоптик. По ее данным, на выходных в большинстве регионов Украины вероятно потепление до +10...+15 градусов.

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