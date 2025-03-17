18 марта по всей Украине будет холодно / фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 18 марта, в Украину вернется зима. По всей стране ожидается холодная погода с температурой не выше +2°...+6°. Ощущение холода усилит ветер. Осадков станет меньше, они ожидаются на востоке, а также в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +4°.
  • Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью -6°, днем +3°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +2°.
  • В Тернополе 18 марта ночью будет -5°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -6°, днем +3°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +6°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью -4°, днем +4°.
  • В Виннице завтра будет -5°...+4°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+4°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...0°, снег.
  • В Одессе 18 марта - ясно, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, пасмурно, снег.
  • В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, снег.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+5°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°, дождь.
18 марта украинцев ждет холодная погода / фото УНИАН

18 марта - приметы погоды

Если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде.

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