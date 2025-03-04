5 марта в Украине продолжится теплая погода, но не без нюансов. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.
По ее данным, завтра в течение дня температура воздуха повысится до +7...+13 градусов, на западе потеплеет до +10...+16 градусов и только восточной части ожидается +5...+9 градусов.
Осадки, по ее словам, маловероятны, однако на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине местами пройдет небольшой дождь.
"Важной особенностью завтрашнего дня, как это бывает, как правило, ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны!" - предупредила эксперт по погоде.
Погода в Киеве
В столице, по прогнозу Натальи Диденко, 5 марта осадков не предвидится. Зато будет облачно с прояснениями и тепло - до +10 градусов.
"Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому не пренебрегайте этим ветряным прогнозом, внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, обходите большие деревья, рекламные щиты и т.д.", - посоветовала она.
Потепление в Украине
На этой неделе в Украине будет тепло. В Укргидрометцентре прогнозируют, что в дневные часы в большинстве областей ожидается +5°...+10°, а с четверга температура повысится еще на 2-4 градуса.
В то же время синоптики отмечают, что март - переходный месяц, поэтому могут быть еще определенные заливы прохладного воздуха и колебания температуры.