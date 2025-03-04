Наталка Диденко прогнозирует, что теплее всего будет на западе, а самая низкая температура ожидается на востоке Украины.

5 марта в Украине продолжится теплая погода, но не без нюансов. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее данным, завтра в течение дня температура воздуха повысится до +7...+13 градусов, на западе потеплеет до +10...+16 градусов и только восточной части ожидается +5...+9 градусов.

Осадки, по ее словам, маловероятны, однако на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине местами пройдет небольшой дождь.

Видео дня

"Важной особенностью завтрашнего дня, как это бывает, как правило, ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны!" - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Натальи Диденко, 5 марта осадков не предвидится. Зато будет облачно с прояснениями и тепло - до +10 градусов.

"Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому не пренебрегайте этим ветряным прогнозом, внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, обходите большие деревья, рекламные щиты и т.д.", - посоветовала она.

На этой неделе в Украине будет тепло. В Укргидрометцентре прогнозируют, что в дневные часы в большинстве областей ожидается +5°...+10°, а с четверга температура повысится еще на 2-4 градуса.

В то же время синоптики отмечают, что март - переходный месяц, поэтому могут быть еще определенные заливы прохладного воздуха и колебания температуры.

Вас также могут заинтересовать новости: