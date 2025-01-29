Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено на ближайшую ночь и завтрашнее утро.

На четверг, 30 января, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ряде областей ожидается туман.

"30 января в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях ночью и утром туман", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Прогнозируется, что видимость снизится до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

30 января через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Атмосферное давление будет слабо расти, а осадки на прогнозируются.

В большинстве областей, по данным синоптиков, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет с южных направлений, слабый.

Температура ночью 0°...+5°, в Карпатах - около 0°. Днем воздух прогреется до +6°...+11°, а на юге Одесской области и в Крыму будет тепло до +12°...+17°.

На Киевщине в четверг будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0°...+5°, днем +6°...+11°. В Киеве ночью ожидается +1°...+3°, а днем воздух прогреется до +8°...+10°.

Вас также могут заинтересовать новости: