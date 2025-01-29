Сначала температура снизится с началом февраля, а с 7 числа станет еще холоднее.

В начале февраля в Украине ожидается две волны похолодания. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

В частности, по ее прогнозу, с 1-2 февраля начнет снижаться температура воздуха до небольших минусов, а с 7 числа, вероятно, похолодает еще на несколько градусов.

Завтра же в Украине еще сохранится теплая погода без осадков. Ночью будет +2...+6 градусов, днем +7...+11, а на юге воздух прогреется до +12...+16 градусов.

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В Киеве 30 января также будет без осадков, а температура максимально повысится до +8...+10 градусов.

"С 1-2 февраля и столицу придет похолодание", - сообщила Наталья Диденко.

О том, что в начале февраля в Украине станет прохладнее, говорят и в Укргидрометцентре.

По прогнозу, февраль в Украине отметится температурой выше климатической нормы, а количество осадков будет меньше средних значений.

Температура в феврале может превысить климатическую норму на 1,5-2°C, как это уже наблюдалось в декабре и январе.

Что касается осадков, то их, вероятно, будет меньше обычного уровня. В первые дни месяца возможны слабые атмосферные фронты, которые принесут незначительные осадки. Однако в целом их количество будет ограниченным.

С 4 по 10-11 февраля почти вся Европа, включая Украину, окажется под влиянием области высокого давления, что означает сухую погоду без существенных осадков.

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