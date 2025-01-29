Существенных осадков не ожидается, а температура во многих областях повысится до +10° и выше.

В четверг, 30 января, украинцев ждет теплая погода, которая напомнит о весне. Столбики термометров в большинстве областей покажут +8°...+10°, а местами на юге и востоке воздух прогреется до +11°...+16°. Существенных осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +9°.

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +1°, днем +12°.

В Луцке будет ясно, ночью +2°, днем +10°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +2°, днем +10°.

В Тернополе 30 января ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Виннице завтра будет +2°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+8°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+8°.

В Одессе 30 января - пасмурно, температура ночью +5°, днем +7°.

В Херсоне в четверг ночью будет +7°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +8°...+16°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +8°.

30 января - какой праздник, приметы погоды

30 января - преподобного Антония Великого. Оттепель в этот день обещает скорое похолодание.

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