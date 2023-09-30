По всей стране будет сухо, а температур поднимется до +23°...+28°.

Последний сентябрьский день в Украине будет теплым и солнечным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. В течение дня осадков в Украине не ожидается, а воздух прогреется до +23°...+28°.

На западе Украины столбики термометров покажут +23°...+25°. В течение дня будет сухо и солнечно, а ближе к вечеру облачность увеличится.

На севере Украины ожидается такая же температура, +23°...+25°. Также будет сухо и солнечно.

Видео дня

Жителей востока Украины ждет сухая и солнечная погода. Тут столбики термометров покажут комфортные +25°...+27°.

В центральной части Украины воздух прогреется до +24°...+28°. Весь день тут будет ясно и безоблачно.

На юге Украины 30 сентября также сохранится сухая, солнечная и теплая погода. Тут столбики термометров покажут +24°...+28°.

Приметы погоды 30 сентября

30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким. Женщины с такими именами в этот день угощали всех знакомых и родственников гостинцами, а взамен их чествовали добрыми пожеланиями здоровья, любви и счастья на долгие и долгие годы.

Если в этот день птицы улетают на юг, то уже на Покров будут морозы.

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