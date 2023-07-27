На 28 июля во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности.

Перед выходными, 28 июля, многие области Украины охватит непогода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, речь идет о грозах, шквалах и мощных осадках. В частности, значительные дожди ожидаются в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Также по всей Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, ожидаются грозы и местами шквалы 15-20 м/с.

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Когда дожди покинут Украину - прогноз синоптика

Прогноз синоптика Игоря Кибальчича свидетельствует о том, что 27 и 28 июля в Украине еще будет дождливо, а в дальнейшем осадки начнут прекращаться.

В частности, по его данным, уже 29 июля под влиянием поля повышенного давления в большинстве областей Украины осадков не предвидится. В воскресенье, 30 июля, в Украине также сохранится погода без существенных осадков.

Напомним, что на сегодня почти по всей Украине объявлен І уровень опасности. Укргидрометцентр предупреждает о значительных дождях, грозах и шквалах.

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