Несмотря на снижение температуры, по всей стране будет "плюс".

В среду, 27 декабря, в Украине станет немного прохладнее. +14° уже не будет, однако все равно по всей стране сохранится плюсовая температура, даже ночью будет не ниже 0°. Ожидается небольшая облачность, на востоке и северо-востоке пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +5°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Тернополе 27 декабря ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +7°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+8°, небольшой дождь.

В Одессе 27 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +11°.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +7°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+9°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +7°, днем +9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +9°, небольшой дождь.

Приметы погоды 27 декабря

Какая погода в этот день, такая погода будет и в феврале.

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