На западе и севере станет свежее.

В воскресенье, 23 июня, во многих областях Украины пройдут дожди, благодаря чему температура на западе и севере страны снизится до комфортных показателей. На юге, востоке и в большинстве центральных областей сохранится жара. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Местами пройдут дожди. Местами осадки будут сильными и в сопровождении грозы. Температура тут снизится до +23°...+25°, на Закарпатье воздух прогреется до +26°.

Дождливая погода сегодня будет и на севере Украины. Тут также местами пройдут ливни и грозы. Столбики термометров покажут +24°...+25°, только в Сумской области воздух прогреется до +28°.

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На востоке сегодня будет переменная облачность. Сухо. Температура днем тут повысится до +29°...+31°.

В центральной части Украины также сохранится жаркая погода с температурой +29°...+34°, только в Винницкой области будет чуть свежее, +27°. В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях сегодня будут дожди, местами грозы.

Жителей юга Украины ждет сухой и жаркий день с обилием солнца. Воздух тут прогреется аж до +30°...+34°.

Приметы погоды 23 июня

Если на улице засуха, то в этот день добра не жди.

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