Ближайшая неделя в Украине также будет довольно холодной, с дождями, грозами, ночными заморозками и сильными порывами ветра

Ближайшая неделя принесет в Украину неустойчивую погоду с дождями, колебаниями атмосферного давления, заморозками и порывистым ветром. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его словам, в ближайшие дни погода в большинстве областей нашей страны будет переменчивой. В южных и восточных регионах сохранится преимущественно аномально теплая погода. В то же время на запад и север Украины распространятся холодные воздушные массы и здесь будет заметно меньше солнечных дней.

"В ночные часы на правобережье будут отмечаться заморозки. Кроме того, циклоническая деятельность и атмосферные фронты существенно повлияют на погоду в ряде областей", - говорит синоптик.

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Дожди, по его данным, в отдельные дни будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

Погода 22 апреля

Утром и днем 22 апреля в западных, южных и центральных областях пройдут дожди, на крайнем западе - местами с мокрым снегом. На востоке будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 13...+18 °С, а в западных областях будет еще прохладнее, +8...+13 °С.

Погода 23 апреля

В центральных, северных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. В западной и южной части ожидается без существенных осадков. Ночью будет +5...+10 °С, днем +14...+19 °С. В западных областях ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до 0...-5 °С, а днем воздух здесь будет прогреваться до +11...+16 °С.

Погода 24 апреля

В среду, по прогнозу Игоря Кибальчича, в западных областях, днем также на севере страны ожидаются дожди, местами значительные, отдельные грозы. На остальной территории страны будет сухо. Днем местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +17...+22 °С, в Крыму воздух прогреется до +26 °С, а в западных областях будет +8...+13 °С.

Вернется ли в Украину аномальная жара - прогноз климатолога

До конца весны в Украине уже не ожидается аномального тепла, которое наблюдалось в начале апреля. По данным климатолога Веры Балабух, ближе к лету температура снова превысит 25 градусов, особенно на юге страны.

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