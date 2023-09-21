Осадков 22 сентября не ожидается.

В пятницу, 22 сентября, в Украине станет еще немного теплее. По всей стране столбики термометров покажут +23°...+27°, а местами на юге и в центральной части воздух прогреется до летних +28°...+29°. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +13°, днем +27°.

В Тернополе 22 сентября ночью будет +15°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +14° днем +26°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 22 сентября - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +12°, днем +29°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +11°...+25°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.

Приметы погоды 22 сентября

22 сентября - в народном календаре это день осеннего равноденствия. Если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

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