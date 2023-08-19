Жара в Украине все еще будет мощной.

В воскресенье, 20 августа, осадки ожидаются не только на западе Украины, но также местами на севере и в центральных областях. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

"20 августа дожди с грозами пройдут местами в западных областях, а вечером в воскресенье достигнут севера и частично центральной части Украины", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, юг, восток и большая часть центра останутся в сухой воздушной массе.

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Несмотря на осадки температура воздуха в Украине будет высокой. В течение дня синоптик прогнозирует +29...+33, а на юге и востоке раскалит до +32...+36 градусов.

"В Киеве завтра значительную часть суток - без осадков, но вечером может пройти дождь с грозой", - говорит Наталья Диденко. По ее прогнозу, максимальная температура воздуха в столице достигнет +32...+33 градусов.

Осадки в Киеве - что известно

По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в столице сохранится очень жаркая погода. Температура воздуха днем будет подниматься до +31°, а ночью будет +19°.

Синоптики прогнозируют, что 20 и 21 августа днем местами в Киеве пройдет небольшой кратковременный дождь та гроза. После осадков, 22 и 23 августа, температура в столице немного снизится - днем ожидается около +28°, а ночью столбики термометров будут показывать +17°.

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