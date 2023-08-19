Осадки будут кратковременными и на температуру существенно не повлияют.

В Киеве в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Два дня подряд ожидаются дожди и грозы, однако на температуру они не повлияют. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток по Киевщине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью +17...+19°, а днем +28°...+31°.

"Только 20 и 21 августа днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

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Также в Укргидрометцентре напомнили, что 19-21 августа на Киевщине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине сегодня - прогноз на 19 августа

По данным Погода УНИАН, на выходных жара в Украине будет нарастать. Сегодня лишь местами на западе пройдут дожди. Температура здесь ожидается на уровне +30°...+33°. На севере Украины будет преимущественно солнечно, а столбики термометров будут подниматься до +30°...+32°. На востоке Украины сегодня будет жарче всего - здесь воздух раскалит аж до +33°...+35°. В центральной части Украины будет +31°...+34°, а на юге термометры будут достигать +30°...+34°. В большинстве областей сегодня будет преобладать ясная и безоблачная погода.

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