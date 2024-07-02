На вторник, 2 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Непогода, по данным синоптиков, охватит ряд областей нашей страны:
- Волынскую;
- Ривненскую;
- Львовскую;
- Тернопольскую;
- Хмельницкую;
- Закарпатскую;
- Ивано-Франковскую;
- Черновицкую;
- Житомирскую;
- Винницкую.
В указанных областях ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Также в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 2 июля - прогноз по Украине
Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в западных и Житомирской областях будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях осадки будут значительными. Днем столбики термометров покажут +22°...+27°.
В Винницкой, Киевской и Черниговской областях ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура +29°...+34°.
На остальной территории продолжится сухая и жаркая погода. Воздух прогреется до +30°...+34°, местами сильная жара +35°...+37°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.