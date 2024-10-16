В ряде областей на ближайшие ночь объявлены I и II уровни опасности.

На 17 октября в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за заморозков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ближайшей ночью заморозки в ряде областей ожидаются как на почве, так и в воздухе.

В частности, в Киевской, Черниговской и Сумской областях заморозки 0°...-3° будут на почве. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

В то же время в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные заморозки 0°...-3° в воздухе. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Ночью, по данным синоптиков, в большинстве северных областей температура упадет до +1°...+6°, на остальной территории, кроме запада, будет +3°...+8°.

Погода в Украине - прогноз на 17 октября

Благодаря антициклону Werner в Украине ожидаются изменения погоды. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, завтра арктический воздух сможет беспрепятственно проникать на территорию нашей страны.

Она отметила, что из-за этого на улице будет прохладно, а в домах - холодно.

По ее прогнозам, ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидаются заморозки до 0...-4 градусов.

Днем 17 октября температура поднимется до +8...+11 градусов, на юге и западе страны - до +11...+14 градусов, а в Закарпатье и Крыму - до +16 градусов.

Небольшие дожди возможны лишь в восточных областях, тогда как на остальной территории осадков не предвидится.

В Киеве, по ее словам, ближайшей ночью температура составит +2...+5 градусов, в окрестностях возможны заморозки, а днем ожидается до +9 градусов, без осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: