15 октября в Украине будет холодно и мокро. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В Украине 15-го октября будет много дождей", - сообщила она.
Наибольшая вероятность дождей завтра в западных, северных и восточных областях. в то же время в южной части и в большинстве центральных областей серьезные осадки маловероятны.
Ветер во вторник будет северо-западный, умеренный.
Самая высокая температура воздуха будет в южной части, +13...+18 градусов, а самая низкая, по данным Наталки Диденко, ожидается в северной части и в западной части - всего +8...+11 градусов. На остальной территории в течение дня будет +10...+14 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 15 октября временами будет дождливо, ветер будет северо-западный, умеренный.
"Будет холодно, ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов", - спрогнозировала эксперт.
Штормовое предупреждение - прогноз на 14 октября
На сегодня, 14 октября, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 15-20 м/с.
и уровень опасности, в частности, объявлен в таких областях: западных, Житомирской и Винницкой.