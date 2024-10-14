Также 15 октября в Украине будет много дождей.

15 октября в Украине будет холодно и мокро. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В Украине 15-го октября будет много дождей", - сообщила она.

Наибольшая вероятность дождей завтра в западных, северных и восточных областях. в то же время в южной части и в большинстве центральных областей серьезные осадки маловероятны.

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Ветер во вторник будет северо-западный, умеренный.

Самая высокая температура воздуха будет в южной части, +13...+18 градусов, а самая низкая, по данным Наталки Диденко, ожидается в северной части и в западной части - всего +8...+11 градусов. На остальной территории в течение дня будет +10...+14 градусов.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 15 октября временами будет дождливо, ветер будет северо-западный, умеренный.

"Будет холодно, ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов", - спрогнозировала эксперт.

Штормовое предупреждение - прогноз на 14 октября

На сегодня, 14 октября, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 15-20 м/с.

и уровень опасности, в частности, объявлен в таких областях: западных, Житомирской и Винницкой.

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