На западе страны станет чуть теплее.

В середине июня в Украине будет много дождей. Сегодня осадки ожидаются практически повсеместно, кроме западной части страны. Местами дожди будут сильными и в сопровождении гроз. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня станет немного теплее. Температура тут повысится до +21°...+22°, а на Закарпатье воздух прогреется до +24°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

На севере Украины сегодня пройдут дожди. Местами осадки будут интенсивными. Температура днем ожидается около +22°.

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Жителей востока старны также ждут дожди и переменная облачность. Тепло тут распределится неравномерно. На Харьковщине столбики термометров покажут +23°, а в Донецкой и Луганской областях воздух прогреется до +29°...+31°.

В центральной части Украины будет небольшая облачность, тут также пройдут дожди, местами - грозы. В полтавской, Черкасской и Винницкой областях будет +21°...+22°, в Кировоградской - до +23°, а в Днепропетровской воздух прогреется до +24°...+26°.

На юге Украины сегодня также будут ливни и грозы. Температура тут повысится до +25°...+27°, на побережье будет свежее, +21°...+23°.

Приметы погоды 15 июня

Ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

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