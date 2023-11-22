Осадки в столице начались еще вечером 21 ноября.

Сегодня ночью Киев засыпало первым в этот сезоне снегом. Осадки в столице начались еще вечером 21 ноября, а ночью город уже покрыло белой пеленой.

В сети тут же появилось множество снимков первого снега в столице. Горожане делятся фото и своим настроением: "Снег все же дарит приятные эмоции", - написала одна из киевлянок.

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Ситуация со снегом в Киеве

По данным Киевской городской государственной администрацми, к уборке снега в столице задействовано 297 единиц техники "Киевавтодора" и более 160 единиц техники управляющих компаний.

"В первую очередь, работы проходят на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах, главных дорожных артериях города", - сообщили в КГГА.

Кроме того, 300 работников очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

водителей в Киеве призывают не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике, а также быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Отметим, что по прогнозу Украинского гидрометцентра 23 и 24 ожидается умеренный мокрый снег, а на дорогах гололедица.

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