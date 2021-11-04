Согласно прогнозу, на следующей неделе в столице ожидается мокрый снег.

Согласно обновленному прогнозу, первый снег в Киеве ожидается уже на следующей неделе.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Так, согласно прогнозу, небольшой мокрый снег ожидается в столице 9 и 10 ноября.

Во вторник, 9 ноября, в Киеве ожидается до +6°, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

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А в среду, 10 ноября, максимально столбики термометров в столице поднимутся лишь до +1°. Ожидается переменная облачность и небольшой мокрый снег.

Напомним, ранее сообщалось, что первый снег в Киеве может выпасть в конце ноября.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в этом году ноябрь в Украине начнется с осадков. В конце месяца ожидаются снег, а декабрь удивит "плюсовыми" температурами.

Так, по его данным, дождливо будет в течение почти всей первой декады ноября. Вторая десятидневка тоже начнется влажной и прохладной погодой, но подарит нам несколько погожих, солнечных дней без осадков. После этого, по словам синоптика, придет похолодание, которое продолжится и в третьей декаде. В ночное время вероятны морозы. В конце ноября стоит ожидать даже мокрый снег, говорит синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская