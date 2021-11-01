Первый снег в столице ожидается уже в этом месяце, однако это будет мокрый снег.

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Согласно прогнозу, первая неделя ноября в столице пройдет с более-менее теплой погодой. Временами столбики термометров покажут до +17°.

Однако уже с 7 числа и далее на протяжение двух недель температура в Киеве будет снижаться. Ожидается до +3°...+7° днем и до -1°...+2° ночью.

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С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Так, снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в этом году ноябрь в Украине начнется с осадков. В конце месяца ожидаются снег, а декабрь удивит "плюсовыми" температурами.

Так, по его данным, дождливо будет в течение почти всей первой декады ноября. Вторая десятидневка тоже начнется влажной и прохладной погодой, но подарит нам несколько погожих, солнечных дней без осадков. После этого, по словам синоптика, придет похолодание, которое продолжится и в третьей декаде. В ночное время вероятны морозы. В конце ноября стоит ожидать даже мокрый снег, говорит синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская