Перемены погоды стоит ждать с 18 ноября.

В Украине буквально через несколько дней начнет меняться погода: ожидаются осадки и сильный ветер.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает Meteoprog.

"Начиная с четверга, 18 ноября, по причине активизации западного переноса и развития циклонической деятельности, погодные условия будут претерпевать некоторые изменения: станет больше облаков, начнутся осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега, усилится ветер", - говорится в сообщении.

Также синоптик прогнозирует, что температура воздуха заметно повысится, особенно в ночные часы.

Так, по прогнозу, 16-18 ноября ночью температура снизится до -9°…-4°, местами в северных, центральных и восточных областях мороз окрепнет до -13°…-10°. Днём воздух прогреется до значений -1°…+5°, в Одесской области и Крыму до +6°…+8°.

По прогнозу синоптика, 19-21 ноября ожидается постепенное повышение ночной температуры до значений -2°…+4°, дневной до +4°…+9°.

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"В воскресенье, 21 ноября в связи с более активным выносом тёплой воздушной массы с Балканского полуострова, днём воздух прогреется до +5°…+10°, на юге страны местами до +12°…+14°", - говорится в сообщении.

Также ожидается, что на выходных в Украине будет ветрено. В западных и южных областях местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с. А в северных и западных областях 19-20 ноября может выпасть первый снег.

"Однако, из-за повышения температуры воздуха в эти числа, снежный покров не будет образовываться, либо ожидается временным с выраженной пятнистостью по территории", - предупредил синоптик.

Напомним, согласно прогнозу, новая неделя принесет в Украину резкое похолодание и обилие осадков, в том числе - снег. Во второй половине недели начнется потепление, морозов не будет ни днем, ни ночью. Однако украинцев ждет пасмурная погода, сплошная облачность и дожди.

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Автор: Екатерина Лиманская