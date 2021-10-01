Температура в некоторых областях повысится до +17°...+19°, без осадков.

Первые выходные октября в Украине порадуют стабильной и сухой погодой. В некоторых областях температура повысится до +17°...+19°, однако ночи ожидаются холодными. Будет преобладать небольшая облачность или вообще ясная и безоблачная погода. Лишь в субботу в Волынской области возможны небольшие дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +5°, днем +15°. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем - до +15°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +5°, днем +18°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +3°...+15°. В воскресенье температура будет +5°...+15°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, +8°...+17°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +14°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+14°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +16°. В воскресенье температура составит +7°...+16°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +7°...+12°. В воскресенье - небольшая облачность, +8°...+14°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +2°, днем +15°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +3°, днем +15°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +14°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем потеплеет до +15°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +5°...+18°.

В Трускавце в субботу будет облачная погода с прояснениями, температура до +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +5°...+19°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +6°...+18°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +16°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +8°...+17°

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +16°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +9°...+14°.

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Автор: Екатерина Лиманская