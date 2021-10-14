По всей стране немного похолодает, температура будет держаться на уровне +10°...+14°.

Завтра, 15 октября, дожди накроют практически весь юго-восток Украины и некоторые центральные области. Осадки ожидаются несильные, однако в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях могут быть ливни. Температура по всей стране будет держаться на уровне +10°...+14°, лишь в Крыму будет до +15°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +13°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Тернополе 15 октября ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +2°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+12°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +1°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +13°, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+12°.

В Одессе 15 октября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в пятницу будет облачная погода с прояснениями, +6°...+15°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°, ливень.

Народные приметы на 15 октября

15 октября - Если в этот день сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеная.

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Автор: Екатерина Лиманская