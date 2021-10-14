15 октября в некоторых областях Украины пройдут дожди / фото pixabay.com

Завтра, 15 октября, дожди накроют практически весь юго-восток Украины и некоторые центральные области. Осадки ожидаются несильные, однако в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях могут быть ливни. Температура по всей стране будет держаться на уровне +10°...+14°, лишь в Крыму будет до +15°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +13°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
  • В Тернополе 15 октября ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +2°, днем +13°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+12°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +14°.
  • В Виннице завтра будет +1°...+13°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +2°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +13°, небольшой дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+12°.
  • В Одессе 15 октября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в пятницу ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, небольшая облачность, ливень.
  • В Сумах температура воздуха составит +2°...+12°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.
  • В Симферополе в пятницу будет облачная погода с прояснениями, +6°...+15°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°, дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°, ливень.
Погода в Украине 15 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 15 октября

15 октября - Если в этот день сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеная.

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Автор: Екатерина Лиманская