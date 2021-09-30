1 октября в Украине будет много солнца, но тепла не ожидается / фото pixabay.com

Начало октября в Украине будет солнечным, но прохладным. По всей стране ожидается до +13°...+17°. В Ивано-Франковской области возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +4°, днем +14°.
  • Во Львове в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°, днем +13°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
  • В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
  • В Тернополе 1 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
  • В Виннице завтра будет +4°...+15°, практически безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +15°, практически безоблачно.
  • В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +5°...+15°.
  • В Одессе 1 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+14°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+13°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +15°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +16°.
Погода в Украине 1 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 1 октября

1 октября - Ярины. Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если на Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

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Автор: Екатерина Лиманская