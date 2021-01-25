Погода начала ноября: Киев в январе установил новый температурный рекорд
Климатическая норма превышена на 9,1°.
24 января в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составила + 4,4°, что на 0,6° выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года.
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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"Климатическая норма (1991-2020 гг.) превышена на 9,1°, что соответствует погоде начала ноября",- говорится в сообщении.
Максимальная температура в столице поднялась до +8,6°, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня далекого 1899 года на 0,2°.
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