Прогноз погоды на 1 января 2024.

До конца 2023 года в Украине сохранится преимущественно сухая погода, а 2024-ый начнется с дождей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, дожди, местами сильные, охватят весь запад страны. Также осадки доберутся до Житомирской, Черниговской, большинства центральных областей. На юге 1 января дожди ожидаются в Николаевской и Херсонской областях.

Температура по всей стране 1 января будет плюсовой. На западе столбики термометров покажут +6°...+8°, на севере будет +2°...+6°, в восточной части будет около +4°...+5°. Жителей центральных областей ждет температура в диапазоне +3°...+6°, а на юге традиционно будет теплее всего - до +10°.

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Будет ли снег в Украине на Новый год - прогноз

Предновогодний период в Украине все чаще сопровождается хмурой и бесснежной погодой, иногда с туманами и небольшими осадками. Тенденция сохранится и в этом году, отмечает метеоролог Игорь Кибальчич.

По его данным, днем 31 декабря в западных, северных и центральных областях Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории будет без существенных осадков.

В новогоднюю снег и мокрый снег, по его словам, возможен только в районе Полесья и в Карпатах. Температура будет колебаться около 0 °С, а на юге Украины будет +1 ... +6 °С.

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