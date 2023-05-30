В конце недели температура в столице снизится и начнутся дожди.

В ближайшие дни по Киевщине будет преобладать погода без осадков, но ближе к выходным погода начнет меняться. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшее время в ночные часы температура в столице повысится, а в дневные будет оставаться в пределах +21..+26.

"Однако ближе к концу недели ожидаем новый атмосферный фронт с северо - запада", - говорят синоптики.

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Согласно прогнозу, 31 мая и 1 июня в Киеве вероятны небольшие дожди, однако на температуру они не повлияют.

2 июня осадки усилятся, ожидается гроза, однако воздух прогреется до летних +26 градусов.

В субботу, 3 июня, в Киеве станет меньше солнца, дожди и грозы продолжатся, а температура снизится до +22 градусов.

Погода в Киеве - прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня в столице ожидается теплая, солнечная и сухая погода. Воздух в течение дня прогреется до весенних +22°...+23°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. Ветер будет северного направления, а его скорость составит 1,8 - 3,2 м/с.

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