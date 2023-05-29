Во вторник, 30 мая, киевлян ждет очень солнечный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью темпертура опустится до +13°...+14°, а течение дня воздух прогреется до +22°...+23°. Ожидается ясная и безоблачная погода, никаких осадков.
Ветер будет северній, а его скорость составит 1,8 - 3,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 30 мая - прогноз по городам Украины
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
В Тернополе 30 мая ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +26°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +9°...+25°, ясно и безоблачно.
В Житомире во вторник будет ночью +10° днем +24°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+20°, легкий дождь.
В Одессе 30 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°.
В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +22°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+22°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +19°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +14°...+20°, гроза.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +22°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +24°, дождь с грозой.