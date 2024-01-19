В ближайшие дни погода изменится.

Сегодня, 19 января, в Украине еще будет "плюс", хотя местами температура снизится до небольшого мороза. А в дальнейшем станет еще холоднее. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня теплее всего будет на юге, +7...+12 градусов. Теплая погода также ожидается в восточных областях и в центральной части, где столбики термометров днем покажут +2...+7 градусов. В северных областях будет от 2 мороза до 2 тепла, а в западных - около нуля.

"В соответствии с температурой воздуха осадки: будет дождливо на юге и востоке, мокрый снег на западе и севере, центр поделится - мокрый снег на Виннитчине, Полтавщине, в Кропивницком с районами, дождь - на Полтавщине и в Днепре с районами", - говорит Наталья Диденко.

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Сегодня днем, по ее данным, из-за усиления антициклона Corvin существенные осадки маловероятны на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине.

Ветер сильный удержится лишь в восточных областях, на остальной территории - умеренный.

Сегодня, по ее словам, в Карпатах и на Закарпатье возможны сильные осадки, также есть угроза схода лавин.

В Киеве утром и вечером дождь или мокрый снег, днем - преимущественно облачно. Температура воздуха от 1 мороза до 1 тепла. Ветер северо-западный, порывистый, но не штормовой.

"В дальнейшем - небольшое похолодание. Смотрите под ноги внимательно, потому что станет более скользко", - предупредила Наталья Диденко.

Лавины в Карпатах - объявлено предупреждение

Синоптики предупреждают об угрозе паводков и снеголавинной опасности. По его данным, сегодня в Карпатах и на Закарпатье ожидается дождь и мокрый снег.

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