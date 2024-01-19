Ночью температура будет опускаться до -5°...-10°.

На выходных, 20 и 21 января, в Украине ожидается небольшое похолодание. Ночью температура будет опускаться до -5°...-10°, а днем в ряде областей тоже будет небольшой мороз до -1°...-3°. Осадков станет гораздо меньше и они сконцентрируются на левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -4°, днем -1°. В воскресенье ночью ожидается -4°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью -4°, днем 0°, небольшая облачность, снег. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -4°...-1°. В воскресенье температура будет -6°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег. В воскресенье - небольшая облачность, -3°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -5°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье столбики термометров покажут -8°...-3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье температура составит -5°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, -4°...+7°, дождь, возможен мокрый снег. В воскресенье - небольшая облачность, -5°...0°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +5°, днем +4°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается -7°, днем +1°, небольшая облачность, снег.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +6°, днем 0°, небольшой снег. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -1°, сильный снегопад.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +1°, возможен мокрый снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -6°, днем -1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -11°, днем до -3°. В воскресенье ночью температура составит -8°, днем столбики термометров покажут -2°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -3°, днем +4°, ясно и беозблачно. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью составит 0°, днем +2°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -1°...+2°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до -1°. В воскресенье - практически безоблачно, -7°...+1°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, возможен снег. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -4°...+3°.

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