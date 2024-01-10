Снижение температуры ожидается уже с 12 января.

Сегодня в Украину пришло потепление, но расслабляться не стоит, ведь оно будет несильным и кратковременным. Уже с 12 числа к нам придет новая волна холода. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"12-13 числа снова ожидаем снижения температуры, не такое уж интенсивное, как сейчас, но морозы не отступают", - прогнозирует она.

По прогнозу, ночью 12 января температура будет падать до -7...-13, на северо-востоке - до -17 градусов, а 13 января в восточных и северо-восточных областях ночная температура достигнет -14...-20 градусов. На юге, юго-востоке и на Закарпатье будет немного теплее, -3...-9.

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"В конце рабочей недели могут быть порывы до 15-20 м/с", - добавила Наталья Птуха.

Что касается осадков, то 12 января умеренный снег и дождь будет на крайнем юге и юго-востоке страны, тогда как в северных, западных и большинстве центральных областей днем будет без существенных осадков. 13 января в большинстве западных, северных и местами еще в центральных областях ожидается небольшой снег, а остальная территория будет без осадков.

В Украину сегодня пришло потепление. Ожидается что 11 января ночью уже будет -2 ... -8 градусов, а днем столбики термометров покажут от -3 до +2, но это потепление будет кратковременным.

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