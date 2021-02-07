Нидерланды в снежном плену: страну накрыла сильнейшая метель, парализовано движение транспорта (фоторепортаж)
Похолодание связывают со штормом Дарси, который также затронул часть Великобритании.
Метель и сильные снегопады накрыли Нидерланды. Такое произошло впервые за последние десять лет и стало причиной транспортного коллапса в стране.
Как сообщает BBC, синоптики связывают похолодание со штормом Дарси, который также коснулся части Великобритании.
Погода в Египте в феврале 2021 - температура воды на курортах и пляжахВ связи с непогодой в воскресенье в Нидерландах объявлено предупреждение о красном уровне опасности, что означает усиление ветра до 90 км/ч и значительное похолодание.
Сильный снегопад привел к большим пробкам на дорогах. Закрыт аэропорт Эйндховена, а входящие рейсы перенаправлены в Германию.
Кроме того, из-за сложных погодных условий власти Нидерландов закрыли все центры тестирования на коронавирус.
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