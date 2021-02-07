Нидерланды в снежном плену: страну накрыла сильнейшая метель, парализовано движение транспорта (фоторепортаж)

Похолодание связывают со штормом Дарси, который также затронул часть Великобритании.

Нидерланды засыпало снегом / фото REUTERS

Метель и сильные снегопады накрыли Нидерланды. Такое произошло впервые за последние десять лет и стало причиной транспортного коллапса в стране.

Как сообщает BBC, синоптики связывают похолодание со штормом Дарси, который также коснулся части Великобритании.

Читайте также Погода в Египте в феврале 2021 - температура воды на курортах и пляжахВ связи с непогодой в воскресенье в Нидерландах объявлено предупреждение о красном уровне опасности, что означает усиление ветра до 90 км/ч и значительное похолодание.

Сильный снегопад привел к большим пробкам на дорогах. Закрыт аэропорт Эйндховена, а входящие рейсы перенаправлены в Германию.

Кроме того, из-за сложных погодных условий власти Нидерландов закрыли все центры тестирования на коронавирус.

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