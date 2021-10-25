До середины недели повышения температуры ждать не стоит. Заметно потеплеет лишь на выходных.

Всю неделю в Украине ожидается сухая, солнечная, но холодная погода. Однако с середины недели начнется постепенное повышение температуры и к выходным столбики термометров снова будут показывать +14°...+16°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, неделя начнется с холодов. В понедельник, 25 октября, в Украине будет преобладать солнечная, местами - малооблачная погода. Столбики термометров максимально покажут лишь +10°...+12° - такая температура ожидается в западных областях. На остальной же территории будет холоднее - +7°...+10°, без осадков.

Во вторник, 26 октября, украинцев ждет практически такая же погода. Будет много солнца, а воздух прогреется до +11°...+13° на Западе и до +8°...+11° - на остальной территории. Без осадков.

В среду, 27 октября, синоптическая ситуация чуть изменится. Солнца станет меньше, в большинстве областей ожидается небольшая облачность. Температура поднимется на градус-два: до +11°...+13° на Западе и до +9°...+12° на остальной территории.

В четверг, 28 октября, много солнца будет лишь в западных областях, где столбики термометров покажут +13°...+15°. Жителей Севера ждет пасмурная погода и до +11°...+13°. На остальной территории - небольшая облачность, температура на уровне +11°...+14°. Заметно теплее станут ночи, местами - до +5°...+7°.

Еще чуть теплее станет в пятницу, 29 октября. Как и ранее, теплее всего будет на Западе, где воздух прогреется до +14°...+16°, будет преобладать ясная и солнечная погода. Так же тепло будет и на Юге, до +13°...+16°, однако здесь будет небольшая облачность. Жителей Севера, Центра и Востока ждет пасмурная либо немного облачная погода, до +11°...+15°.

Закончится октябрь также теплой погодой. Так, в субботу, 30 октября, по всей стране будет +13°...+16°, в Ивано-Франковской области - до +17°. А в воскресенье, 31 октября, в Украине снова ожидается ясная и безоблачная погода. Температура будет на уровне +13°...+16°, а в Крыму - до +18°.

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Автор: Екатерина Лиманская