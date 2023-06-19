На сегодня, 19 июня, во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, кое-где ожидаются грозы, а также град и шквалы.
"19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы", - говорится в предупреждении.
Также, по данным Укгидрометцентра, в отдельных районах Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ожидается град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности - желтый.
Погода сегодня - прогноз на 19 июня
По данным синоптиков, сегодня в западных, Одесской, Житомирской и Винницкой областях дожди, грозы. В Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем составит 21-26°.
На остальной территории ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь днем в Крыму кратковременные дожди и местами грозы.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на востоке страны ветер прогреется до 22-27°.