Во многих областях сегодня ожидаются грозы, град и шквалы.

На сегодня, 19 июня, во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, кое-где ожидаются грозы, а также град и шквалы.

"19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы", - говорится в предупреждении.

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Также, по данным Укгидрометцентра, в отдельных районах Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности - желтый.

Погода сегодня - прогноз на 19 июня

По данным синоптиков, сегодня в западных, Одесской, Житомирской и Винницкой областях дожди, грозы. В Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем составит 21-26°.

На остальной территории ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь днем в Крыму кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на востоке страны ветер прогреется до 22-27°.

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