Погода испортится по всей стране.

Начало недели в Украине будет холодным и дождливым. Практически по всей стране, кроме некоторых западных и северных областей, пройдут дожди, местами сильные, а температура существенно снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +10°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 16 октября ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет +5°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +6° днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+10°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+13°, дождь.

В Одессе 16 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+15°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +17°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +18°, дождь.

Приметы погоды 16 октября

Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место - ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.

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