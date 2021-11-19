Из-за неблагоприятной погоды пришлось закрыть множество магистралей.

Густой туман накрыл сразу несколько крупных городов на востоке и севере Китая.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, кое-где видимость сократилась до 50 метров. Из-за этого пришлось закрыть более сотни скоростных дорог. На тех магистралях, которые остались открытыми, наблюдаются длиннющие пробки.

Также для урегулирования дорожного движения были направлены дополнительные патрули.

На видео, которые появились в сети, почти не разглядеть высоченных небоскребов. Дома буквально тонут в густом белом тумане.

Напомним, в Британской Колумбии из-за шторма объявлено чрезвычайное положение.

В результате шторма, который накрыл провинцию, было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Одна женщина погибла в результате оползня, два человека пропали без вести. Власти не исключают, что жертв стихии может быть гораздо больше.

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Автор: Екатерина Лиманская