К Украине приближаются атмосферные фронты, которые принесут осадки, возможен даже мокрый снег.
Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Похолодание под выходные сменится потеплением. Во время потепления, чтобы не сильно радовались, на нас набросятся атмосферные фронты с дождями и даже мокрым снегом, еще и с ветром. С понедельника снова придет похолодание", - спрогнозировала синоптик.
По ее словам, завтра же в Украине из-за антициклона будет сухо, но ожидаются туманы.
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"Температура воздуха в Украине ближайшей ночью предполагается в пределах 2-9 градусов мороза, днем потеплеет до +1...+6 градусов, на западе и юге до +5...+9, в Крыму до +11 градусов", - рассказала она.
Напомним, согласно прогнозу, новая неделя принесет в Украину резкое похолодание и обилие осадков, в том числе - снег. Во второй половине недели начнется потепление, морозов не будет ни днем, ни ночью. Однако украинцев ждет пасмурная погода, сплошная облачность и дожди.
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