Курортную провинцию Анталия в Турции накрыло масштабное наводнение

Непогода с проливными дождями пришла в провинцию Анталия еще в пятницу вечером, но в Аланье ночью ливень усилился и перешел в град.

В Анталии затопило поля \ @cnnturk

В провинции Анталия местных жителей и туристов накрыли ливни, град и снег, большие территории оказались под водой, затопило несколько лодок.

Читайте также У берегов Антальи произошло землетрясение (видео)Впервые снег в горах Анталии выпал еще 22 октября, однако на самом курорте до сих пор стояла достаточно теплая погода - солнце или переменная облачность, около +20 °C днем, и +14 °C ночью. Однако в эти выходные все изменилось - на главный турецкий курорт пришла зима и непогода.

Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN Turk, в районе Газипаша (туристический район рядом с курортом Аланья) утром произошло наводнение в центре города из-за сильного ливня. Воды было так много, что в центре курорта затопило парковочные площадки вместе с автомобилями, а туристические магазинчики были вынуждены закрыться.

Пока Газипашу заливал ливень, на Аланью обрушился град. Непогода с проливными дождями пришла в провинцию Анталия еще в пятницу вечером, но в Аланье ночью ливень усилился и перешел в град. Градины достигали размера ореха, повредив множество автомобилей.

Град прошелся и по западным районам провинции Анталия. Так, градины размером с орех накрыли город-курорт Каш (к западу от Кемера). Причем град в этом месте был настолько интенсивным, что по свидетельствам местной прессы, белые "орехи" покрыли собой всю поверхность, так что город стал полностью белым.

А в горах Анталии выпал снег. Из-за обильного снегопада на перевале Алакабель, соединяющем Конью с Анталией, наблюдались перебои в движении транспорта.

Ураганный ветер повалил деревья, которые заблокировали движение на дорогах. Также пострадали дома в населенном пункте Дидим (провинция Айдын).

В провинции Анталия выпало рекордное количество осадков, в частности в городе Анталия выпало 61,8 мм осадков, в Демре - 94,8, а в районе лесных массивов Манавгат уровень осадков составил 100,3.

В результате непогоды, которая длилась два дня в Бодруме, что на побережье Эгейского моря в провинции Мугла, и сопровождалась сильными порывами ветра силой до 80 км / ч, было потоплено судно-катамаран и несколько рыбацких лодок. Огромные волны, образовавшиеся на Кумбахе, Гюмбете, Битезе также разрушили набережные и инфраструктуру вдоль побережья.

Парусный катамаран стоимостью 8 млн лир ($1,5 млн) перевернулся у побережья Битеза и затонул.

В Измире подтопило здания \ @cnnturk

Согласно информации, полученной из метеорологии, стало известно, что буря потеряет свою силу ночью.

В настоящее время о человеческих жертвах не сообщается.

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