Внезапное наводнение на Крите нанесло ущерб Ираклиону: стихия сносила все на своем пути (фоторепортаж, видео)

В результате наводнения потоками были снесены автомобили, повреждены дороги и десятки домов.

После нескольких дней проливных дождей на Крите 10 ноября произошло внезапное наводнение. В некоторых районах за 24 часа выпало более 250 мм осадков. С тех пор пошел еще более сильный дождь.

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

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В результате наводнения потоками были снесены автомобили, повреждены дороги и десятки домов, в основном в северных частях острова, включая столицу острова Ираклион. Школы были закрыты, а жителям посоветовали оставаться дома.

Пожарная служба Греции заявила, что получила 450 запросов о помощи в районах вокруг Ираклиона, где по крайней мере 79 человек пришлось спасти или эвакуировать. Еще 120 звонков были получены в Ретимно, где были спасены 8 человек.

Мощные наводнения в Мексике из-за шторма "Эта"

В Оксолотане в штате Табаско (Мексика) выпало 315 мм осадков, а в Эскалоне в штате Чьяпас - 279,5 мм осадков.

Ранее ураган «Эта» вызвал разрушения по всей Центральной Америке, десятки людей погибли в Гватемале, Гондурасе, Панаме, Коста-Рике и Никарагуа.

Власти штата Чьяпас 6 ноября сообщили, что по меньшей мере 19 человек погибли и более 900 домов были повреждены.

Также сообщалось о двух погибших в результате наводнения в штате Табаско, где около 80 тысяч человек пострадали от ливней.

Некоторые из пострадавших районов Мексики находятся недалеко от границы с Гватемалой, которая за последние несколько дней пережила разрушительные наводнения и оползни.